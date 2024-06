Recuperação do RS pós-enchentes exigirá até R$ 176 bilhões, diz Federação

A Federasul estima que a reconstrução da infraestrutura do Rio Grande do Sul após as enchentes exigirá entre R$ 110 bilhões e R$ 176 bilhões. Além dos danos físicos, a economia do estado será severamente afetada, com a previsão de crescimento econômico para 2024 revisada de 4% para uma retração de 0,77%.





O governador Eduardo Leite destacou perdas significativas, como R$ 22,1 bilhões em fluxo de recursos e R$ 6 bilhões em arrecadação de ICMS até o fim do ano. Leite propôs medidas ao presidente Lula, incluindo a destinação de R$ 10 bilhões para compensar a perda de arrecadação e a criação de um programa emergencial de manutenção do emprego e renda. O Congresso aprovou a suspensão de 36 parcelas da dívida do estado com a União, permitindo a aplicação desses recursos na recuperação da infraestrutura.

Impactos

– Destruição de pontes e estradas afetando a logística e a produção.

– Paralisação de atividades industriais e dificuldades na continuidade de negócios.

– Redução da arrecadação estadual, incluindo impostos como ICMS e IPVA.

Medidas Propostas

1. Destinação de R$ 10 bilhões para compensar a perda de arrecadação.

2. Implementação de um programa emergencial de manutenção do emprego e renda, baseado no seguro-desemprego.

Fonte: R7