Comitê apresenta ações estratégicas para eleições limpas e transparentes em 2024

Com o objetivo de garantir eleições limpas e transparentes em 2024, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC) reuniu seus membros e representantes de entidades da sociedade civil na manhã desta terça-feira, 11, na sede da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Manaus. O encontro contou com a participação do cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner.





A Arquidiocese de Manaus, integrante do Comitê, desempenha um papel educativo crucial neste momento de escolha de representantes, promovendo a conscientização para que os eleitores escolham candidatos comprometidos com as necessidades reais da cidade. “A Igreja Católica assume esse papel educativo para que, de forma consciente, possam eleger os candidatos que olhem para as necessidades reais da cidade”, explicou o coordenador de Pastoral da Arquidiocese, padre Geraldo F. Bendaham.

Dom Leonardo Steiner enfatizou a importância da união do Comitê com outras entidades da sociedade civil para a criação e distribuição de materiais informativos sobre a importância do voto consciente e os danos causados pela compra de votos à população e à democracia. “A participação da Arquidiocese no CACC é educativa”, destacou o cardeal.

Cassius Clei Aguiar, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Amazonas, mencionou que diversos pontos foram discutidos na reunião, incluindo o lançamento de uma cartilha contra a compra de votos e a elaboração de um documento com propostas para resolver os principais problemas de Manaus, como transporte público e saneamento básico.

Wilson Reis, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas, ressaltou a importância da campanha do Comitê contra a compra de votos e o combate às fake news. “Eleições limpas, voto consciente e combate às fake news e à compra de votos são fundamentais para a realização de um pleito político equilibrado e justo”, afirmou.

Além de Dom Leonardo Steiner, participaram da reunião representantes de diversas entidades da sociedade civil, incluindo Alexandre Caria, do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM; Wilson Reis, do Sindicato dos Jornalistas AM e Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj; Carlos Santiago, presidente da Comissão de Reforma Política da OAB/AM; Cassius Clei Aguiar, da coordenação de comissões da OAB/AM; a advogada Larissa Lemos, do Grupo de Trabalho (GT) de Combate à Violência Política de Gênero; o advogado Laemanuel Lemos, da Comissão de Reforma Política da OAB/AM; o economista Waldeney Travassos, do Corecon; e os religiosos, frei Paulo Xavier e padre Geraldo F. Bendaham.