Como trocar dinheiro danificado pelas enchentes no Rio Grande do Sul

As recentes enchentes no Rio Grande do Sul causaram danos significativos, incluindo a deterioração de notas de dinheiro. O Banco Central (BC) informou que é possível trocar cédulas molhadas nas agências bancárias, embora a aceitação dependa do grau de dano apresentado.





Procedimentos para Troca de Cédulas

1. Cédulas Molhadas:

• Cédulas levemente molhadas ainda têm valor e podem ser trocadas, depositadas ou usadas para pagamento em uma agência bancária.

• Caso a cédula esteja muito danificada, o banco deve recebê-la, fornecer um recibo e enviá-la ao Banco Central para avaliação.

2. Avaliação pelo Banco Central:

• O Banco Central analisará a cédula e informará o apresentante sobre o resultado. Se a cédula for considerada válida, o valor correspondente será creditado ou uma nova cédula será fornecida.

3. Dúvidas sobre Validade:

• Em caso de dúvidas sobre a validade das cédulas, as pessoas devem procurar uma agência bancária.

• Se houver dificuldade de acesso a uma agência devido às condições climáticas, recomenda-se guardar o dinheiro em local seguro e procurar a agência quando as condições melhorarem.

Impacto nas Agências Bancárias

As enchentes afetaram cerca de 330 agências bancárias no início de maio, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), número que atualmente caiu para cerca de 160. A Febraban orienta que:

Cédulas que Permitem Contagem:

• Se o dinheiro estiver molhado ou danificado, mas ainda for possível contar as notas, o valor será creditado ao cliente, e a cédula será enviada ao Banco Central como dilacerada.

Cédulas que Não Permitem Contagem:

• Se não for possível contar as notas, elas serão enviadas para perícia no Banco Central, que determinará o crédito ao cliente após a avaliação.

Cédulas Entintadas:

• Notas entintadas, mesmo que molhadas ou danificadas, não serão aceitas pela instituição financeira.

Informações Adicionais

O Sicoob, presente em 152 cidades gaúchas com 212 agências físicas, relatou que 168 de suas agências estão em áreas afetadas. Estima-se que 65 postos de atendimento foram paralisados devido à falta de movimentação financeira.

Para mais detalhes sobre como proceder com cédulas danificadas, o Banco Central disponibiliza informações em seu site na seção “Cédulas Inadequadas”: Banco Central – Cédulas Inadequadas.

Fonte: R7