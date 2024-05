Amazonas adota medidas preventivas para minimizar efeitos da estiagem

A Defesa Civil do Amazonas, está intensificando as medidas preventivas e promovendo o uso racional dos recursos naturais para a população que reside em áreas de risco. Esta ação visa minimizar os impactos da estiagem prevista para este ano no estado, sob a coordenação do governador Wilson Lima.





Iniciativas da Defesa Civil

O secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, destacou a importância das instruções, especialmente para aqueles que vivem em áreas vulneráveis. “Há uma probabilidade de termos uma estiagem, e temos o compromisso de fornecer as recomendações necessárias para que a população esteja preparada, com especial atenção para os mais vulneráveis. É crucial consumir os recursos de forma racional e evitar desperdícios”, afirmou.

Principais Orientações para a População

1. Informação Atualizada: Manter-se informado através de fontes oficiais sobre a estiagem e alertas de emergência. Seguir sempre as orientações das autoridades locais para garantir a segurança pessoal e da comunidade.

2. Uso Racional de Água e Energia: Desligar aparelhos quando não estiverem em uso e optar por lâmpadas de baixo consumo. Armazenar água potável, fechar torneiras, consertar vazamentos e reutilizar a água sempre que possível.

Planejamento e Ações Integradas

Um plano de trabalho estadual está sendo desenvolvido para que diversas secretarias possam atuar preventivamente e minimizar os efeitos da estiagem. Desde janeiro, a Defesa Civil tem realizado reuniões com setores industriais, comerciais, públicos e empresas de telecomunicações e concessionárias de água e energia, visando coordenar ações de prevenção.

No dia 9 de maio, o governador Wilson Lima anunciou a emissão de licenças ambientais para a dragagem de quatro trechos de rios do Amazonas. “Estamos agindo de forma antecipada para minimizar os impactos da estiagem deste ano, que se prevê tão ou mais intensa que a de 2023”, declarou o governador.

Ação de Dragagem

O trabalho de dragagem, que será realizado pelo Governo Federal através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), está previsto para começar imediatamente após a emissão das licenças ambientais. Este processo, que consiste na remoção de sedimentos do fundo dos rios para facilitar a navegação, será realizado em quatro trechos principais:

• Manaus-Itacoatiara (rio Madeira)

• Codajás-Coari e Benjamin Constant-São Paulo de Olivença (rio Amazonas)

• Benjamin Constant – Tabatinga (rio Solimões)

O coronel Francisco Máximo ressaltou a importância da coordenação entre o governo estadual e federal para que as ações sejam efetivas e os impactos da estiagem sejam minimizados. “O governador tem mantido um diálogo constante com os ministros para garantir que as recomendações sejam implementadas de forma integrada”, comentou.