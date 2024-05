Nova parceria entre Azul e Gol: Ampliação das opções de voos domésticos no Brasil

As companhias aéreas Azul e Gol anunciaram nesta quinta-feira (23) um inovador acordo de cooperação comercial para conectar suas malhas aéreas no Brasil. Essa parceria contempla rotas domésticas exclusivas, operadas apenas por uma das duas empresas, e será implementada por meio de um codeshare — um acordo onde duas companhias aéreas compartilham o mesmo voo, oferecendo padrões de serviço e canais de venda unificados.





O que é o Codeshare?

O codeshare permite que consumidores comprem passagens aéreas no site de uma companhia para voos operados pela outra. Por exemplo, um cliente pode comprar uma passagem no site da Gol para um trecho operado por um avião da Azul e vice-versa. O processo de compra será normal, com a escolha do dia, horário e compra das passagens no site de uma das companhias. No entanto, o voo pode ser operado pela outra empresa no momento do embarque.

Início da Cooperação

A cooperação comercial entre Azul e Gol terá início no final de junho, quando a oferta estará disponível nos canais de vendas de ambas as companhias.

Contexto e Estratégia

O anúncio da parceria vem alguns meses após a Gol entrar em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, com dívidas estimadas em R$ 20 bilhões. Para Fernando Canutto, sócio do Godke Advogados, essa parceria pode ser um passo estratégico que pode anteceder uma eventual fusão entre as empresas. “Pode representar um teste para avaliar a compatibilidade operacional e comercial das companhias”, destaca Canutto.

Benefícios para os Clientes

Segundo as empresas, o principal objetivo do acordo é ampliar as opções de voos para os clientes. Atualmente, Azul e Gol somam cerca de 1,5 mil decolagens diárias. A Azul tradicionalmente opera em rotas alternativas, fora das grandes rotas aéreas como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a Gol se concentra nessas principais rotas.

“Com a malha altamente conectada da Azul servindo a maioria das cidades no Brasil e a forte presença da Gol nos principais mercados brasileiros, nossas ofertas complementares vão oferecer aos clientes a mais ampla gama de opções de viagem”, afirma Abhi Shah, presidente da Azul.

Programas de Fidelidade

O acordo também integra os programas de fidelidade das duas empresas. Durante a compra das passagens inclusas no codeshare, os clientes dos programas Smiles (Gol) e Azul Fidelidade poderão optar por acumular pontos no programa de sua preferência.

“O acordo de codeshare vai proporcionar aos clientes acesso a ainda mais opções para viajar pelo nosso país”, diz Celso Ferrer, CEO da Gol. Ele também destacou que a Gol já possui mais de 60 acordos comerciais com parceiras globais e está ansiosa para expandir esses benefícios dentro do Brasil.

Rotas Contempladas

Todas as rotas exclusivas de uma das companhias serão contempladas no codeshare. As rotas atualmente operadas por ambas, como São Paulo/Brasília, não farão parte da colaboração.

Procedimentos Operacionais

Check-in: Deve ser feito nos canais digitais ou presencialmente no aeroporto, nos balcões da companhia que opera o voo ou o primeiro trecho no caso de voos com conexão.

Despacho de Bagagem: Segue a mesma regra do check-in, sendo feito com a companhia que opera o voo ou o primeiro trecho em caso de conexão. As bagagens serão entregues no destino final, mesmo com conexão.

Cancelamento e Remarcação: Devem ser tratados com a companhia que vendeu a passagem.

Essa parceria entre Azul e Gol promete oferecer mais conveniência e opções aos viajantes, otimizando a experiência de voo e ampliando a conectividade aérea no Brasil.

Fonte: G1