Kate Middleton posta foto de príncipe William e filhos: ‘Te amamos, papai’

Os filhos do príncipe William, George, Charlotte e Louis, enviaram uma doce mensagem para seu pai neste Dia dos Pais no Reino Unido, marcando sua estreia nas redes sociais. “Te amamos, papai. Feliz Dia dos Pais”, escreveram, acompanhando a mensagem com uma foto calorosa tirada por Kate Middleton.





Na imagem, os filhos estão abraçados ao pai, olhando para o mar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

A foto foi capturada durante uma viagem recente à costa de Norfolk, Inglaterra. William também compartilhou uma foto rara dele brincando com seu pai, o rei Charles, quando era criança, desejando-lhe um feliz Dia dos Pais. Essas mensagens vieram um dia após a primeira aparição pública de Kate no ano, após seu anúncio de que estava em tratamento contra o câncer desde março.

Fonte: JP