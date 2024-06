Mateus Assayag ganha apoio de Braga, Bi Garcia, Saullo, Sidney Leite, Mayra Dias e Marcelo Ramos

Eduardo Braga, Bi Garcia, Saullo Vianna, Sidney Leite, Mayra Dias e Marcelo Ramos engrossam caminhada histórica, com mais de 20 mil pessoas em apoio à Mateus Assayag em Parintins





Uma multidão de mais de vinte mil pessoas lotou a Avenida Paraíba neste sábado (15), em mais uma demonstração de força da pré-candidatura de Mateus Assayag à Prefeitura de Parintins.

O evento, que apresentou os pré-candidatos a vereadores do grupo, iniciou com uma caminhada vibrante que saiu da área de concentração do Bumbódromo e seguiu por dois quilômetros de percurso.

Eduardo Braga, Bi Garcia, Saullo Vianna, Sidney Leite, Mayra Dias e Marcelo Ramos estiveram presentes e discursaram em favor da caminhada de Mateus Assayag. Omar Aziz, Plínio Valério, Alberto Neto e Adail Filho enviaram mensagem de vídeo para a multidão. Representantes indígenas, do movimento negro, da luta LGBTQIAPN+, das mulheres, da periferia e de diversos outros segmentos, fizeram uma apoteótica festa da democracia.

Mateus pontuou sobre os avanços que Parintins testemunhou nos últimos anos e os desafios que a maior cidade do interior do Estado tem pela frente. “Infraestrutura com mais asfalto nos bairros, o cuidado com a população através do fortalecimento da saúde, da educação, da produção rural e da geração de emprego e renda. São pontos que pautam nossa caminhada e fazem parte de nossa plano de governo para Parintins continuar avançando”, destacou Mateus Assayag.

Eduardo Braga enfatizou que Mateus Assayag está pronto para administrar Parintins. “Mateus tem competência, vivência de gestão e experiência para dar continuidade aos grandes avanços que Parintins merece e já está vivenciando, como por exemplo as obras que levam infraestrutura para a Vila Amazônia, Caburi, Mocambo e Monte Sinai, serviços que contam com nossa dedicação em Brasília”, declarou.

Em seu discurso, Bi Garcia reafirmou sua confiança em Mateus Assayag e no time forte de pré-candidatos a vereadores que vão estar nos bairros e comunidades. “Nosso grupo está pronto e confia plenamente em Mateus Assayag para administrar e fazer com que nosso município continue avançando. Viemos para a rua, mais uma vez, mostrar a força do povo de Parintins, das pessoas que moram aqui e amam incondicionalmente essa terra”, declarou.

Fotos: Aguilar Abecassis, Júnior Preto e Luiz Eduardo – Fotos aéreas: Yuri Pinheiro