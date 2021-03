Compra de material de limpeza vai custar R$ 4 milhões em Anori

Para a compra de material de limpeza e informática, a Prefeitura de Anori (a 200 quilômetros de Manaus) pretende gastar R$ 4 milhões. De acordo com o prefeito Régis Nazareno, os itens vão atender às demandas dos órgãos municipais.

Do total, R$ 2.436.198,00 serão destinados para a empresa Adão Viana de Souza ME. O valor vai custear a aquisição de equipamentos e suprimento de informática. Serão comprados, teclados, monitores, notebook, entre outros produtos.

Já para os materiais de limpeza serão destinados R$ 1.685.960,00, divididos entre as empresas José Raimundo Alves Lopes ME e Romualdo Marcião de Almeida Filho ME. Ambas irão fornecer esponjas, detergentes, sabão, papel higiênico, entre outros materiais.