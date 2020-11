Compra de votos em Roraima: PF apreende 10 Mil cestas básicas

A Polícia Federal apreendeu neste sábado 10 mil cestas básicas e 10 mil kits de higiene num mercado em Boa Vista, capital de Roraima, que seriam usados para a compra de votos.

O valor dos produtos pode ultrapassar R$ 35 milhões, informou a corporação.

“O inquérito policial indica que haveria a intenção de se utilizar programas de assistência do Governo Estadual de Roraima, como a distribuição de cestas básicas e kits de higiene, como forma de pagamento por votos no pleito eleitoral, vinculando o cadastramento para recebimento das ações à garantia do voto conforme determinado”, disse.

Em nota, o governo de Roraima afirmou que desconhece qualquer confecção de cestas básicas. “Sob nenhuma circunstância, está utilizando a máquina pública em benefício de qualquer candidato ao pleito eleitoral”, afirmou.