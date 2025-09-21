Compromisso com habitação: Braga visita obras de 5 mil moradias em Manaus

Novos conjuntos fazem parte da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida





O senador Eduardo Braga (MDB-AM) reforçou seu compromisso com a habitação e visitou neste sábado (20/9) obras de 5 mil moradias construídas em Manaus pelo novo programa Minha Casa, Minha Vida, parceria entre a prefeitura e o governo federal.

Foram vistoriados o conjunto habitacional Cidadão 10, no Tarumã; os conjuntos Morar Melhor 1, 2 e 3 no Parque das Tribos; o Morar Melhor 22 e 23, no Santa Etelvina; e o Bairro Planejado, no Monte Horebe. Na comitiva estavam ainda o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, os vereadores Janjão, Raulzinho, Rosinaldo Bual e Elan Alencar.

“É assim, trabalhando, que nós estamos transformando o sonho da casa própria novamente em realidade na cidade de Manaus. É um novo tempo que essas famílias passarão a ter com um lar com dignidade”, ressaltou Eduardo Braga.

Em Brasília, o senador destina emendas parlamentares e articula junto ao governo federal e ao ministro das Cidades, Jader Filho, mais investimentos na construção de moradias.

O secretário Jesus Alves reforçou que Manaus é a cidade do país com mais investimentos em habitação.

“Manaus é o maior canteiro de obras do país, tem a maior quantidade de investimentos no Minha Casa Minha Vida Faixa 1”, disse.