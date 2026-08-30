Concultura realiza eleição para novos representantes da sociedade civil em Manaus

O Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realiza, na segunda-feira, 31/8, a eleição dos novos representantes da sociedade civil para compor o conselho no biênio 2026/2028. O pleito será realizado das 9h às 17h, sem intervalo, na Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste da cidade.

A eleição mobiliza representantes dos diversos segmentos que compõem o cenário cultural da capital amazonense e representa uma oportunidade para artistas, produtores, agentes e fazedores de cultura escolherem quem irá representá-los no colegiado durante os próximos dois anos.





Para a presidente do Concultura, Janayna Vasconcelos, a eleição representa um dos momentos mais importantes da participação social dentro do conselho.

“É a sociedade civil escolhendo democraticamente os seus representantes. Por isso, fazemos um chamado a todos os eleitores e eleitoras habilitados: participem! Cada voto contribui para fortalecer a representatividade dos segmentos culturais e para construirmos, juntos, políticas públicas cada vez mais democráticas, inclusivas e próximas dos nossos artistas e fazedores de cultura”, destacou Janayna Vasconcelos.

Mais do que a escolha de novos conselheiros, o pleito reafirma a participação da sociedade civil na discussão, formulação e acompanhamento das políticas públicas voltadas à cultura de Manaus.