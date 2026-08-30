Homem é preso com drogas, dinheiro e rádio comunicador no Jorge Teixeira

MANAUS | Um homem de 22 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na noite de sábado (29), no Beco do Povo, na Rua Coronel Sampaio, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu porções de cocaína, maconha e oxi, além de dinheiro, balanças de precisão e um rádio comunicador.

De acordo com a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu uma denúncia informando que três pessoas estariam consumindo e comercializando drogas no local.





Os policiais realizaram uma incursão na área e, segundo o registro da ocorrência, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da equipe. Um dos envolvidos, identificado como Ernesto Montalvão Brás Júnior, de 22 anos, foi abordado.

Nas proximidades dele, os policiais encontraram uma bolsa com aproximadamente 150 gramas de cocaína, 150 gramas de maconha e 31 gramas de oxi. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, R$ 1,2 mil em espécie e um rádio comunicador.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado, junto com o material apreendido, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial responsável pelos procedimentos.

Por Correio da Amazônia