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Suposta dívida com traficantes termina em espancamento de homem no Coroado

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem identificado apenas como Hamilton foi violentamente espancado por criminosos na noite de sábado (29), por volta das 23h, na Avenida Beira Rio, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas por familiares, a vítima foi agredida por um grupo de criminosos e, mesmo ferido, conseguiu chegar até a rotatória do Coroado, onde pediu ajuda aos familiares.


Ao chegarem ao local, os parentes encontraram Hamilton com sinais de agressão. As mãos estavam inchadas e as costas apresentavam diversas marcas provocadas pelas agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o resgate da vítima, que recebeu atendimento médico.

De acordo com informações preliminares, Hamilton seria usuário de drogas e teria sido agredido por supostamente possuir uma dívida relacionada a entorpecentes com traficantes que atuam na região. A motivação do crime deverá ser investigada pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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