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Carreata de Eduardo Braga leva multidão às ruas de Nhamundá durante campanha ao Senado

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Redação 2
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Eduardo Braga recebe apoio popular em Nhamundá e promete ampliar investimentos no município - Foto: Divulgação

Candidato ao Senado pelo Amazonas, número 155, percorreu o município ao lado da prefeita Marina Pandolfo e apresentou propostas para ampliar serviços de saúde, pavimentação e apoio às comunidades rurais

O candidato ao Senado pelo Amazonas Eduardo Braga (MDB), número 155, reuniu uma multidão durante sua passagem por Nhamundá, neste domingo (30/8). A agenda de campanha foi marcada por carreata pelas ruas do município, manifestações de apoio e participação de lideranças políticas.


Ao lado da prefeita Marina Pandolfo, Braga percorreu diferentes áreas da cidade acompanhado por apoiadores. Durante o trajeto, o público cantou jingles da campanha e repetiu o número 155, em uma demonstração de apoio à candidatura.

“Estamos aqui em Nhamundá para falar de entregas, de propostas e do futuro. Vamos trabalhar para fazer Nhamundá forte, gerando emprego, renda e melhorando a vida do povo”, afirmou o candidato.

Também participaram da agenda o senador Omar Aziz, o deputado federal Silas Câmara, o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, e a deputada estadual Mayra Dias. Após a carreata, as lideranças participaram de um encontro com moradores.

Eduardo Braga recebe apoio popular em Nhamundá e promete ampliar investimentos no município – Foto: Divulgação

Saúde entre as prioridades

Durante o evento, Eduardo Braga destacou propostas voltadas à saúde pública de Nhamundá. O candidato afirmou que pretende contribuir para a conclusão do hospital do município e buscar recursos para que a unidade seja entregue equipada e em condições de funcionamento.

Braga também anunciou apoio à implantação de uma maternidade, com o objetivo de ampliar a assistência às mulheres e reduzir a necessidade de deslocamentos para outros municípios em busca de atendimento.

“Saúde, para nós, é coisa séria. Vamos ajudar a terminar o hospital e trazer uma maternidade para que as mulheres possam dar à luz com segurança”, declarou.

Pavimentação e apoio à produção

Na área de infraestrutura, o candidato citou uma emenda de R$ 5 milhões destinada ao asfaltamento de Nhamundá. Segundo Braga, serão necessários mais R$ 6 milhões para completar as obras de recuperação das vias do município.

“Vamos deixar Nhamundá asfaltada, limpa e bonita, como o município merece”, afirmou.

O candidato também destacou a necessidade de ampliar o suporte às 62 comunidades rurais de Nhamundá. Entre as medidas defendidas estão o acesso a crédito e a distribuição de equipamentos e insumos para estimular a produção, como sementes, casas de farinha, motores rabetas, triciclos e tratoritos.

A prefeita Marina Pandolfo ressaltou a importância dos recursos destinados ao município e agradeceu o apoio de Braga, especialmente na área da saúde. Segundo ela, as emendas contribuem para a manutenção dos atendimentos, aquisição de medicamentos e execução de melhorias.

A agenda terminou com um novo momento de interação entre o candidato e os moradores. A mobilização nas ruas e a participação popular marcaram a passagem de Eduardo Braga por Nhamundá durante a campanha ao Senado.

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