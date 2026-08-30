David Almeida propõe levar Bolsa Universidade para jovens do interior do Amazonas

Candidato ao Governo do Estado também defende cursos profissionalizantes, parcerias para facilitar o primeiro emprego e ampliação das políticas de saúde e planejamento familiar

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) anunciou, neste sábado (29/8), propostas voltadas à educação, qualificação profissional e geração de oportunidades para a juventude. Entre as medidas apresentadas está a expansão dos programas Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas para os municípios do interior.





As propostas foram apresentadas durante a Arena da Juventude, realizada na sede do Avante, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. O encontro reuniu mais de 700 participantes e lideranças jovens dos partidos que integram a coligação de David Almeida.

Durante o evento, o candidato também assinou uma carta de compromissos com medidas destinadas à juventude de Manaus e do interior do Estado.

Educação e primeiro emprego

David afirmou que pretende ampliar para todo o Amazonas programas que, segundo ele, já beneficiam milhares de estudantes na capital. A proposta é garantir aos jovens do interior acesso a bolsas de graduação, pós-graduação e idiomas.

“Vamos levar o Bolsa Universidade, o Bolsa Pós-Graduação e o Bolsa Idiomas para todo o Amazonas. São mais de 200 mil beneficiados só em Manaus. Queremos que os jovens do interior tenham acesso ao mesmo preparo e à mesma oportunidade”, declarou.

Na área profissional, o candidato afirmou que pretende oferecer cursos de capacitação nas escolas de tempo integral e estabelecer parcerias com empresas privadas para aproximar os jovens das oportunidades de primeiro emprego.

“Vamos oferecer cursos profissionalizantes nas escolas de tempo integral e firmar parcerias com empresas privadas para facilitar o acesso ao primeiro emprego”, afirmou.

Saúde e planejamento familiar

A candidata a vice-governadora, Dra. Shádia, também participou do encontro e apresentou propostas relacionadas à prevenção, planejamento familiar e saúde dos jovens.

Segundo ela, ações de orientação e prevenção devem ser fortalecidas desde a atenção primária, com integração entre unidades de saúde, escolas e famílias. A candidata defendeu a ampliação do acesso a métodos contraceptivos e citou experiências realizadas durante a gestão municipal de David Almeida.

Entre as iniciativas mencionadas estão a oferta de DIU nas unidades básicas de saúde e a utilização do Implanon como alternativa de contracepção de longa duração, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ampliação da saúde mental

Shádia também destacou a necessidade de ampliar a assistência em saúde mental para adolescentes e jovens, incluindo os municípios do interior.

A proposta apresentada é fortalecer a rede de atendimento e acolhimento, garantindo que os jovens tenham acesso a orientação e serviços especializados quando necessário.

“Precisamos fortalecer toda a rede de saúde mental e de prevenção, não apenas em Manaus, mas em todo o Amazonas”, afirmou.

Além da candidata a vice, participaram da Arena da Juventude a candidata a deputada federal Aryel Almeida, presidente nacional da Juventude do Avante, e Izabelle Almeida, presidente municipal do Avante Mulher.