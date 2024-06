Concurso elege a foto mais engraçada de pet em 2024

O Comedy Pet Photo Awards anunciou os vencedores do concurso nesta quinta-feira. Sete fotógrafos foram premiados entre os 30 finalistas por capturarem fotos engraçadas de animais de estimação. A grande vencedora foi Sarah Haskell, do Reino Unido, com a imagem do cãozinho Hector tentando passar por uma “porta para gatos”.





As categorias incluem cachorros, gatos, cavalos, outras criaturas, animais que se parecem com seus donos, Junior e Escolha do Público. Os vencedores recebem um prêmio em dinheiro, troféu e bolsa, decididos por um júri de amantes de animais e fotografia. A competição de 2025 será aberta no próximo ano.

Confira os vencedores abaixo:

Fonte: cnnbrasil