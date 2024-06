Tarifas de ônibus já podem ser pagas com cartões de débito e crédito em Manaus

Os usuários do transporte coletivo já podem pagar a passagem de ônibus com cartões de crédito ou débito a vista em todos os terminais e estações da capital. O novo sistema “PagaFácil”, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quinta-feira, 6/6, aceita pagamento com as bandeiras Visa, Mastercard e Elo e é válido para compra da passagem integral, no valor de R$ 4,50.





A nova forma de pagamento permite que os passageiros utilizem seus cartões de crédito, débito e pré-pago, smartphones ou smartwatches, com a tecnologia NFC, proporcionando praticidade e agilidade para os usuários. O usuário poderá pagar uma passagem por catraca.

Diariamente, cerca de 140 mil passageiros passam pelos terminais de integração e estações de transferência de Manaus. O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, destacou a inovação do novo serviço.

“Temos buscado, por determinação do prefeito David Almeida, parâmetros para melhoria do transporte, principalmente, na questão tecnológica. Nosso objetivo é que todos tenham acesso ao ônibus de forma muito fácil. Então, esse sistema de pagamento por meio de cartão ou débito, permite que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha o cartão PassaFácil, entre no terminal usando esta nova modalidade de pagamento”, destacou.

Paulo Henrique ressaltou que por conta da comunicação, ainda não irão instalar o novo sistema dentro dos ônibus, mas irão colocar em teste em alguns veículos. “Hoje todo mundo tem uma conta, cartão ou celular com o sistema de Smart Card, então a gente está evoluindo para este novo sistema. Outra coisa é que ao facilitar o pagamento da passagem, tiramos cada vez mais dinheiro dos ônibus, aumentando a segurança dentro dos coletivos”, explicou.

Morador da comunidade Parque São Pedro, na zona Oeste, o pedreiro Orineu Pinheiro, de 27 anos, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Manaus. “Eu achei uma boa ideia, inovadora, porque você passa com cartão normal. Isso vai facilitar bastante a vida da gente. Achei ótimo”, frisou o usuário do transporte coletivo.

O “PagaFácil”, pagamento por cartões e celulares, funciona por aproximação, sem contato (contactless) e sem a necessidade de digitar senha. Para pagar a passagem com esta nova opção, o usuário deverá, obrigatoriamente, ter um cartão de débito ou crédito que possua a tecnologia por aproximação (NFC) – na qual basta encostar no validador para efetuar o pagamento. A função precisa ter sido ativada pelo usuário junto ao banco. A cobrança da tarifa aparecerá na fatura ou no extrato da conta corrente do usuário.

Atualmente, apenas cerca de 16% dos usuários ainda pagam com dinheiro no transporte coletivo da capital. Além desse novo sistema, os usuários ainda podem utilizar os serviços do aplicativo RecargaPay, que permite o pagamento de contas com qualquer cartão de crédito, transações com Pix, recarga de celular, vales-presente, entre outros.

A recarga do cartão PassaFácil pode ser realizada em mais de 150 postos espalhados pela cidade, além dos 10 postos do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (Sinetram).