Concurso “O Quilo é Nosso” segue até o dia 23, conheça os restaurantes participantes!

A 6° edição do concurso vai coroar o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil, de 2022 e são 15 restaurantes participando para ser o representante do Amazonas.

O Brasil é pioneiro mundial no serviço de comida a quilo em restaurantes. O primeiro estabelecimento a oferecer este tipo de serviço nasceu em Belo Horizonte ainda na década de 1980. Uma criação típica e orgulhosamente tupiniquim que oferece uma solução criativa e bem-sucedida para o serviço rápido de alimentos. Os restaurantes com cobrança a quilo hoje constituem a maior parcela dos estabelecimentos do país e são neles que grande parte da população brasileira se alimenta: famílias, trabalhadores e estudantes.

Pensando nisso, a Abrasel idealizou um evento cujo objetivo é resgatar este orgulho e valorizar o restaurante a quilo, tão usufruído diariamente por milhões de brasileiros. A 6ª edição do concurso “O Quilo é Nosso” iniciado no último dia 13 seguirá até 23 de setembro em 15 restaurantes participantes e tem como tema: Saudável e natural do Brasil. Este ano os estabelecimentos participantes prepararam pratos inéditos, especialmente desenvolvidos para a ocasião, a fim de evidenciar a gastronomia e a tipologia de serviço a quilo. Serão eleitos e premiados os três melhores restaurantes de comida a quilo do Amazonas, os melhores de cada estado e o grande campeão nacional.

O concurso O Quilo é Nosso 2022 conta com a parceria da Prazeres da Mesa, principal e mais relevante plataforma de conteúdo de gastronomia do Brasil, com forte influência junto ao público especializado e ao público final, para avaliar os pratos dos finalistas na última etapa e divulgar o evento como um todo.

“Este evento exalta o modo de servir criado no Brasil da comida a quilo. Os estabelecimentos que estão participando deste concurso, têm a oportunidade única de divulgarem melhor os seus locais e com isso atraírem mais clientes. Além disso, poderão se tornarem os campeões tanto das etapas estaduais ou serem escolhidos como o melhor Quilo do Brasil. Lembrando que o prêmio nacional já foi conquistado duas vezes por restaurantes aqui do Amazonas”, ressaltou o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini.

Conheça os restaurantes participantes e seus pratos

1. Boteco Dedé – com o prato “Fumaça Amazônica” – localizado no Amazonas Shopping, na Av. Djalma Batista;

2. Kilomania – com o prato “Camarão Seringueiro” – localizado na rua Ramos Ferreira, 390, Centro;

3. Biliskão Food – com o prato “Tambaqui Amazônico” – localizado na rua Vinícius de Souza Lima, 495, Parque Dez de Novembro;

4. Caboclo Culinária Amazônica – com o prato “Polpettone Tambaqui” – localizado na av. Santos Dumont, 2220, Tarumã;

5. Confraria da Villa – com o prato “Pirarucu da Vila” – localizada na rua São Luiz, 262, Adrianópolis;

6. Mamori Comidinhas com Amor – com o prato “Pirarucu Assandinho” – localizada na av. Professor Nilton Lins, 18, Flores;

7. Maná do Norte – com o prato “Magia Amazônica” – localizada na rua Major Gabriel, 1833, Centro;

8. Sabor a Mi – com o prato “Lombo de Pirarucu à Wellington acompanhado de Camarão Aviú” – localizado na rua Pará, 503, Nossa Senhora das Graças;

9. Salomé Amazonas Shopping – com o prato “Tartarugada” – localizado no Amazonas Shopping, na av. Djalma Batista;

10. Salomé Grill Millennium Shopping – com o prato “Alcatra ao molho do chefe – localizado no Millennium Shopping, na av. Djalma Batista;

11. Maroto Casas de Comida – com o prato “Costela de Caboclo” – localizado na av. Doutor Thelmario Pinto, 118, Chapada;

12. Espaço Gastronômico Télia Feijão – com o prato “Delícia de Pirarucu Amazônico” – localizado na av. Américo Antony, 1955, Japiim 2;

13. Delícias Grill – com o prato “Fricassê de camarão” – localizado na rua Joaquim Sarmento, 333, Centro.

14. Mercado Brazil – com o prato “Pirarucu ao molho de Tucumã – localizado na R. Rui Alberto Costa Lins – Adrianópolis.

15. Galeto’s Restaurante – com o prato “Galeto Caboquinho” – localizado na R. Valério Botelho de Andrade, 90 – São Francisco.