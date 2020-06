MANAUS – Na manhã desta terça-feira (23), um grave acidente entre dois veículos na Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, terminou com um carro Corsa Classic, dentro do Igarapé do Passarinho.

Segundo informações repassadas pelo motorista do Corsa, um condutor que pilotava um veículo Onix atravessou o cruzamento e causou o acidente. Ninguém ficou ferido.

Por Correio da Amazônia