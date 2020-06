Pandemia promove evolução tecnológica em diferentes setores

Automação de tarefas, cadastros em benefícios e contratações movimentam a quarentena que segue de mãos dadas com a tecnologia

A tecnologia é uma importante aliada na otimização de processos trabalhosos, pois é capaz de aproximar realidades distantes, ajudar pessoas em momentos de dificuldades e ir além de qualquer barreira. Durante este período de pandemia, a tecnologia possibilita cadastros em programas de auxílio e favorece, ainda, doações a projetos sociais em diferentes partes do mundo.

Na realidade de empresas que estão com seus colaboradores em sistema de home office, a tecnologia favorece não apenas o desenvolvimento do próprio trabalho a distância, como também facilita a interação e o contato por meio de reuniões, comemorações e até novas contratações: tudo online.

Portanto, diferentes setores têm se beneficiado e se adaptado a este novo momento por intermédio da tecnologia. Os escritórios de advocacia, por exemplo, têm constantes tarefas mecânicas e repetitivas, gerando queda de produtividade, especialmente, durante o sistema home office. Nesse caso, um software jurídico é a tecnologia que oferecerá uma melhor produtividade no setor.

O auxílio emergencial do Governo Federal é outro exemplo da atuação da tecnologia nesse momento delicado. Esse benefício foi instituído pela Lei de nº 13.982/2020 que repassa 600 reais mensais a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social, por três meses (a partir de abril). Para receber o auxílio, no entanto, a pessoa foi instruída a se cadastrar em um aplicativo e aguardar aprovação da análise.

Além desses exemplos, outros diferentes segmentos tem se beneficiado da tecnologia para atender demandas das empresas. Os processos de recrutamento e seleção de novos funcionários também foram adaptados para a versão online, uma vez que o isolamento social foi implantado em larga escala em todos os estados brasileiros. Empresas de tecnologia, pagmento, indústrias e muitos outros setores tem seguido o mesmo caminho: continuar contratando, mesmo diante da pandemia.

Muitos outros exemplos de evolução tecnológica durante a pandemia de Covid-19 poderiam ser citados. As compras online aumentaram, especialmente no segmento de saúde, as compras com cartões de crédito também cresceram exponencialmente nos últimos meses, o método contactless (pagamento por aproximação) tem caído nas graças da população; e muitas escolas têm buscado se adaptar para dar continuidade ao ano letivo. Tudo revela um novo caminho, uma evolução: que nunca mais irá retroceder.