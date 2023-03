Conheça as 3 criptomoedas mais promissoras em 2023

O ano de 2022 foi desafiador para o mercado de criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, moeda digital mais famosa e com maior valor no mercado, tinha a expectativa de atingir a casa dos 100 mil dólares, mas teve uma desvalorização de cerca de 60% do seu valor, fechando o ano na cotação de 16 mil dólares, sendo que o mercado, de uma forma geral, derreteu na casa dos 7 trilhões de reais.

Durante o auge da pandemia muitos países adotaram como estratégia a diminuição das taxas de juros, como uma forma de conter a crise econômica. Juros baixos facilitam o acesso ao crédito e incentivam o consumo. O Brasil adotou a política de baixa e, em agosto de 2020, após reunião do COPOM, a taxa que vinha de seguidas quedas foi reduzida ao menor nível da história, 2%.

Passado o momento mais crítico da pandemia, as taxas de juros iniciaram seu processo de ajuste para cima e, atualmente, o Brasil tem a taxa básica de juros (SELIC) fixada em 13,75%. Os Estados Unidos, por exemplo, que chegaram a ter a taxa de juros próximo a 0% em 2020, tem atualmente a taxa fixada em 4,75%.

Mas o que isso tem a ver com o valor das criptomoedas? Tem total relação! Taxas básicas de juros mais elevadas tornam investimentos de menor risco, como renda fixa, por exemplo, mais atrativos quando comparados aos investimentos com maior risco e volatilidade, como é o caso das criptomoedas. Esse movimento de migração de investimento foi um dos maiores responsáveis pela queda no valor das criptos em 2022, já que muitos investidores retiraram seus investimentos e migraram para a renda fixa.

No entanto, 2023 promete ser um ano melhor para o mercado de moedas digitais. Apesar do momento desafiador do ano passado, especialistas entendem que o mercado pode voltar a receber parte dos investimentos alocados em renda fixa, indicando uma predisposição dos investidores para voltar a buscar investimentos com maior rentabilidade. Listamos abaixo 3 moedas promissoras para observar em 2023:

1. Bitcoin (BTC)

A primeira da lista, claro, não poderia ser outra. Embora seja uma das moedas que mais sofreram em 2022, o Bitcoin continua a ser uma das criptomoedas mais valorizadas do mercado e é uma das que tem o maior caminho possível de valorização para este ano.

2. Ethereum (ETH)

A Ethereum é também uma excelente opção pois, diferente do Bitcoin, não tem como única usabilidade ser um “dinheiro digital”, mas é utilizada também como rede para execução de contratos inteligentes (smart contracts), atraindo para si um público que poucas moedas concorrem.

3. Polygon (MATIC)

A Polygon apresenta alguns bons motivos para ficar de olho e considerá-la como investimento. A moeda tem investido em um ecossistema crescente de projetos blockchain, o que lhe garante uma grande versatilidade. Outra grande vantagem é que oferece transações mais baratas e rápidas em relação às suas concorrentes e é totalmente compatível com Ethereum, sendo opção, inclusive, para desafogar a blockchain da Ethereum em momentos de pico, justamente por executar transações menores e que precisam ter um custo menor que a Ethereum não seria capaz de oferecer.