Tina e Key Alves quase saem na porrada, veja vídeo

O clima esquentou durante a tarde desta quarta-feira (22/3) na Casa do Reencontro do BBB23. Tina e Key Alves se desentenderam e passaram a gritar uma com a outra. A discussão teria se iniciado após a jogadora de vôlei chamar a angolana de “garota”. Em meio à discussão, a terceira eliminada do reality subiu na mesa de sinuca.

A discussão começou após um papo de Fred Nicácio e Key Alves. Tina, neste momento, estava dormindo na cama ao lado do médico. Entretanto, a angolana acordou com a conversa. Os vídeos mostram o momento em que a jogadora fala para a modelo continuar dormindo.

Fonte: Metrópoles