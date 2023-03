Prefeitura intensifica fiscalização de veículos estacionados irregularmente em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou a fiscalização e remoção de veículos estacionados em locais proibidos pela sinalização no Centro, na tarde desta quarta-feira, 22/3. A medida tem como objetivo garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres, coibindo práticas que prejudicam o fluxo de veículos e colocam em risco a vida das pessoas.

Desde o início da operação, cinco veículos foram removidos por estacionarem em locais proibidos, em cima de ponte, fila dupla e estacionar na esquina, dificultando a manobra dos demais veículos na via.

Para o supervisor da Operação da área Sul, David Heron, a ação é necessária para garantir a segurança e a mobilidade urbana na cidade.

“A prioridade do órgão é assegurar a desobstrução e a segurança das vias para todos, em especial para os pedestres. Por essa razão, a fiscalização tem sido intensificada e é fundamental que a população colabore para manter a ordem e o respeito às leis de trânsito”, afirmou.

O trabalho realizado pelo IMMU tem sido bem recebido pela população, que relata melhorias no trânsito, como também menos infrações cometidas pelos condutores de veículos.

“É inadmissível que os motoristas ainda insistem em estacionar em fila dupla e nas esquinas. Essas infrações de estacionamento são as que mais prejudicam o trânsito, a Prefeitura de Manaus está de parabéns em guinchar esses carros”, relatou Douglas Lima, 43 anos, motorista de aplicativo.

Além disso, o IMMU também tem realizado campanhas de conscientização para orientar os motoristas sobre as regras de estacionamento e circulação nas vias públicas, visando a redução de acidentes e o aumento da segurança viária na cidade.