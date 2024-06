Conheça Rikers Island: A prisão onde Trump pode cumprir pena

Na quinta-feira, um júri de Nova York considerou Donald Trump culpado de 34 acusações de falsificação de registros contábeis, relacionadas ao suborno pago à ex-atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016. Segundo a lei do estado de Nova York, o crime pode resultar em uma sentença que varia de liberdade condicional a quatro anos de prisão. Se condenado à pena máxima, Trump pode cumprir sua sentença na penitenciária de Rikers Island, em Nova York. A sentença será divulgada em 11 de julho. Até então, o ex-presidente republicano permanece em liberdade sob fiança.





A Fama de Rikers Island

Rikers Island, conhecida pela violência e condições insalubres, contrasta fortemente com o estilo de vida opulento de Trump. A prisão, localizada em uma ilha no East River, abriga alguns dos criminosos mais perigosos de Nova York. Suas celas medem 1,8 por 2,5 metros, construídas com paredes de blocos de concreto pintadas em tons institucionais de cinza. O ambiente é hostil, com pouca luz natural e mobiliário escasso.

Histórias de famosos em Rikers Island

A penitenciária já foi lar temporário de várias celebridades, incluindo:

• Tupac Shakur: Condenado por agressão sexual.

• Lil Wayne: Por posse ilegal de arma de fogo.

• Anna Sorokin (Anna Delvey): Golpista e inspiração para uma série de sucesso.

• Foxy Brown: Por violar os termos da condicional.

• Jayson Williams: Ex-atleta da NBA condenado por dirigir intoxicado.

• Mark David Chapman: Assassino de John Lennon.

Preparativos para receber Trump

O presidente da Câmara Democrata de Nova York, Eric Adams, afirmou que Rikers Island está “pronta” para receber Trump, caso ele seja encarcerado, um acontecimento sem precedentes envolvendo ex-presidentes dos EUA. Apesar do ambiente hostil, Trump não seria um preso comum, pois o Serviço Secreto dos EUA é legalmente obrigado a proteger ex-presidentes 24 horas por dia. Isso significaria que Trump teria que ser mantido separado dos outros detentos, com agentes especiais protegendo-o constantemente, examinando sua comida e outros itens pessoais.

Futuro de Rikers Island

Rikers Island tem uma reputação de brutalidade e negligência, levando a múltiplos apelos de políticos e grupos de defesa dos direitos humanos para sua reforma ou fechamento. A Câmara Municipal de Nova York votou em 2019 pelo fechamento da penitenciária, com o objetivo de substituí-la por quatro prisões menores e “mais humanas”. No entanto, o prazo para Rikers parar de operar é agosto de 2027, e autoridades já admitiram que cumprir esse prazo pode ser irrealista.

Estatísticas alarmantes

Um levantamento de 2022 revelou que, nos 18 meses anteriores, foram registradas 20 mortes de detentos em Rikers Island, com violência e overdose sendo citadas como causas principais. A maioria dos milhares de detentos vem das comunidades negra e hispânica, refletindo as disparidades raciais no sistema de justiça criminal.

Se Trump for condenado à prisão em Rikers Island, o mundo estará observando atentamente como um ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta as duras realidades de uma das prisões mais notórias do país.

Fonte: EXTRA