Conselheiros do TCE-AM serão homenageados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Yara Lins dos Santos e Ari Moutinho Júnior serão agraciados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-AM) com a ‘Medalha do Mérito Eleitoral’. A solenidade de entrega acontecerá no dia 3 de maio (terça-feira), às 17h, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.

Os agraciados receberão as medalhas do presidente do TRE-AM, desembargador Wellington José de Araújo.

Será o retorno da entrega das medalhas de Mérito Eleitoral presencialmente pelo TRE-AM, que realizou as últimas outorgas de forma virtual no período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

As homenagens aos conselheiros foram indicações dos desembargadores Jorge Lins, para a conselheira Yara Lins dos Santos, e Wellington Araújo, para o conselheiro Ari Moutinho Júnior.

A medalha é concedida à personalidades que tenham prestados relevantes serviços à Justiça Eleitoral, sob instituição da Resolução nº 9 de 2020. Os homenageados são escolhidos por indicação dos membros da Corte Eleitoral, que selecionam os agraciados anualmente.