Construção de hemonúcleo avança em Tabatinga

Com investimento de R$ 1.445.026,44, as obras do primeiro hemonúcleo de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) avançam dentro do cronograma estabelecido. O projeto, de iniciativa do Governo do Amazonas, visa garantir a expansão dos serviços de hemoterapia no interior do estado.

A construção do hemonúcleo está sendo realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

O contrato prevê a construção de um prédio com 600m², que irá abrigar os laboratórios, consultórios, postos de enfermagem, salas de atendimento e triagem, bem como a coleta de sangue. Também está prevista a construção de salas de resíduos e esterilização, estação de tratamento de esgoto e estacionamento.

O hemonúcleo de Tabatinga é a segunda unidade construída no interior neste segmento e irá oferecer exames laboratoriais de baixa e média complexidade, diagnóstico precoce, coleta, fracionamento e transfusão de sangue. A primeira unidade descentralizada de coleta e tratamento de sangue foi construída em Coari.