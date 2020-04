Coronavírus não chegou em 14 municípios do AM

Mesmo em meio à forte pandemia, 14 municípios amazonenses permanecem livres do coronavírus. São eles Alvarães, Apuí, Atalaia do Norte, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Pauini e Uarini.

Acredita-se que a distância tenha contribuído para que o coronavírus não chegasse a essas localidades. Embora Barreirinha faça fronteira com Itacoatiara, que já registrou mais de cem infectados. A maioria destes municípios está a sudoeste, noroeste e sudeste do Amazonas.

Caso estas cidades registrem algum caso de covid-19, o atendimento em Manaus para os portadores da doença corre o risco de ficar ainda mais prejudicado. Apenas a capital amazonense possui leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outra dificuldade seria o transporte desses pacientes para Manaus.