Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam divórcio

O youtuber e comediante, Whindersson Nunes, e a cantora, Luísa Sonza, usaram as suas redes sociais para anunciar que estão se separando.

“Bom, nem sabemos como explicar isso para vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração para muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, afirmam.

“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento'”, postaram.

“Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor para o amor continuar vivendo”, completaram.

Há meses, rumores dão conta de que a vida do casal já não estava bem. Em janeiro deste ano, em entrevista ao Pânico na Jovem Pan, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luísa sobre a decisão de ter um filho. Na ocasião, ele negou, que ele e a cantora Luísa Sonza estivessem em crise.

Fonte: Notícias ao Minuto