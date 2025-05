Corrida ‘Manaus em Movimento’ altera trânsito na Ponta Negra neste domingo

A realização da corrida “Manaus em Movimento 2025” neste domingo, 4/5, vai modificar temporariamente o tráfego em trecho da avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste da capital. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma operação especial de trânsito para garantir a segurança de atletas e pedestres durante o evento, que tem largada prevista para as 5h30 no estacionamento recuado do complexo turístico da Ponta Negra.





No trecho da avenida Coronel Teixeira, entre a rotatória da avenida do Turismo e o retorno próximo ao Comando Militar da Amazônia (CMA), haverá um contrafluxo. Para quem vem da áre a do complexo da Ponta Negra ou da avenida do Turismo, no sentido Centro, deve adentrar na contramão da Coronel Teixeira.

Ao se aproximar dos competidores, os motoristas devem reduzir a velocidade e, especialmente, obedecer as orientações dos agentes de trânsito do IMMU.

Além da implantação temporária do contrafluxo, não haverá outras alterações no trânsito local. Os agentes de trânsito estarão com motocicletas e viaturas para o suporte nas vias.

No trajeto, fiscais de transporte irão acompanhar as operações das linhas para eventuais intervenções pontuais e emergenciais.

A corrida de cinco quilômetros terá a largada na avenida Coronel Teixeira, no estacionamento recuado, segue até próximo à marina do Davi, retornando até a rotatória do Turismo e termina no estacionamento recuado.

Por sua vez, a corrida de 10 quilômetros, também terá sua largada na avenida Coronel Teixeira, segue até próximo à marina do Davi, fazendo o retorno e segue até o retorno antes do CMA e segue até o estacionamento recuado, finalizando o percurso.

Evento

A corrida de rua “Manaus em Movimento – Promovendo Saúde” integra o calendário oficial de eventos da Prefeitura de Manaus desde 2022, com a proposta de incentivar a saúde e o bem-estar por meio da prática esportiva. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e segue todas as normas do Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Na edição do ano passado, a competição reuniu mais de 6.000 pessoas na Ponta Negra, entre atletas, entusiastas de corridas de rua e torcedores. O evento também contou com um circuito de orientações e serviços de saúde para participantes e visitantes do local.