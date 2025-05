CMM lança programa “Câmara & Toada” para valorizar cultura regional

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) estreia neste sábado (3 de maio), ao meio-dia, o programa “Câmara & Toada”. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Casa Legislativa, o novo projeto tem como objetivo valorizar a cultura popular amazonense, com ênfase especial no universo do Boi-bumbá.





A atraca o será transmitida simultaneamente pela Rádio Câmara 105.5 FM, TV Câmara Manaus (canal 6.3) e no YouTube oficial da CMM. O jornalista Michael Douglas, conhecido por sua ligação com o movimento cultural do Boi-bumbá, será o apresentador do programa.

“‘Câmara & Toada’ e um programa que traz muita toada e cultura para a casa do povo, a Câmara Municipal de Manaus. Estamos preparando uma temporada com muitas novidades, tudo feito com carinho para o público, que poderá nos acompanhar pela TV, rádio e redes sociais”, afirmou o apresentador.

Durante uma hora de duração, a atração vai destacar a riqueza das tradições do Festival de Parintins por meio de entrevistas com itens dos bois Garantido e Caprichoso. O programa também dará espaço a representantes dos bois Garanhão, Corre Campo e Brilhante, que mantem viva essa expressão artística em Manaus.

Além do conteúdo cultural, o programa contara com a participação de vereadores da CMM. Eles comentarão projetos, leis e iniciativas relacionadas ao incentivo à cultura na capital.

Segundo o coordenador de Jornalismo da Dicom, Muniz Neto, o novo programa e também um espaço de integração. “Estamos estreando uma proposta que funciona como programa de TV e também como podcast. Reunimos representantes dos bois de Manaus e Parintins, integrando esse conteúdo com a atuação dos vereadores e o apoio a cultura local”, explicou.

A iniciativa reforça o compromisso da Camara Municipal de Manaus com o fortalecimento da identidade cultural da cidade e aproxima ainda mais a população das expressões artísticas que tornam o Amazonas um símbolo cultural no Brasil e no mundo.