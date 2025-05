YouTube deve remover vídeos com anúncios de venda ilegal de mercúrio de sua plataforma

O Youtube, mantido pela pessoa jurídica Google Brasil Internet, deve remover de sua plataforma todos os vídeos relacionados a anúncios de mercúrio metálico. A recomendação é do Ministério Público Federal (MPF).





A plataforma também deverá cumprir seus próprios termos de uso, que proíbem expressamente a comercialização de substâncias ilícitas. Para isso, o Youtube deve adotar ferramentas tecnológicas automatizadas e empregar recursos humanos para identificar e coibir qualquer conteúdo relacionado ao comércio de mercúrio líquido.

Em até dez dias, o Youtube deve divulgar o conteúdo da recomendação, com a disponibilização do link de acesso na página inicial do site Youtube e no aplicativo para dispositivos móveis. O conteúdo deve ficar disponível pelo período de 30 dias corridos.

O MPF destaca que os serviços prestados pelo Youtube têm potencial de alcançar milhões de usuários “de modo que a adesão ao serviço e a participação em massa das pessoas impedem que a plataforma permaneça completamente alheia ao conteúdo vertido em seus servidores pelos usuários”.