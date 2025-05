‘Festa do Trabalhador’ da prefeitura atraiu mais de 11 mil visitantes na orla da Ponta Negra

Em alusão ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Manaus, encerrou na noite de quinta-feira, 1°/5, a “Festa do Trabalhador 2025”. A movimentação atraiu mais de 11 mil pessoas para a Casa de Praia Zezinho Corrêa e o anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.





Na Casa de Praia Zezinho Corrêa, a programação iniciou com o aulão de ritmos, com o apoio da Fundação Manaus Esporte (FME). Na sequência, o palco Murilo Rayol foi comandado pelas torcidas azul e vermelha dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Já no anfiteatro da Ponta Negra, o cantor Uendel Pinheiro apresentou um repertório repleto de sucessos do pagode ao samba. A surpresa da noite foram os convidados nacionais Ivo Meirelles e Juliana Diniz.

“Com dois dias de programação para o trabalhador, tenho certeza de que ainda é pouco para aquilo que essa categoria merece. O prefeito David Almeida nos orientou a fazermos uma atividade em prol do trabalho, da economia e da inovação. Quero agradecer aos nossos servidores que garantiram uma festa segura, com comércio aquecido e atividades esportivas”, destacou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

A Festa do Trabalhador se estendeu por todo o calçadão da Ponta Negra, com um circuito esportivo que contou com campeonato de skate, disputa de vôlei e beach tênis.

Mais de 11 mil pessoas lotaram os espaços, festejando o Dia do Trabalhador e trazendo movimentação econômica para a cidade de Manaus.

“A Prefeitura de Manaus está nos beneficiando, principalmente, pela atividade física aqui na Casa de Praia. A festa não aconteceu perto da minha casa, mas é gratuita e trouxe o lazer que o trabalhador manauara precisa. A programação está maravilhosa e nós conseguimos sentir a preocupação da gestão pública municipal com os trabalhadores da cidade”, concluiu a visitante Gleiciane dos Santos, que comemorou o Dia do Trabalhador na Casa de Praia Zezinho Corrêa.