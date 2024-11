Cosama reforça compromisso com a saúde pública em visita técnica ao Alto Solimões

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) realizou, nesta semana (18 a 22/11), uma visita técnica aos municípios da calha do Alto Solimões – Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga –, com o objetivo de alinhar estratégias e reforçar o compromisso de garantir o abastecimento de água de qualidade, mesmo diante dos desafios impostos pela estiagem. A ação destacou a importância do saneamento básico para a saúde pública, além de realizar acompanhamentos e fiscalizações, com o objetivo de aprimorar as condições administrativas e operacionais para 2025.





Durante a visita, o diretor administrativo e financeiro da Cosama, Marcus Pelodan, e o gerente de projetos e obras, Renan Amaral, reuniram-se com as equipes operacionais responsáveis pelo abastecimento de água e que participaram da ação conjunta, por meio da Defesa Civil, na entrega de ajuda humanitária às famílias afetadas pela seca.

O diretor Marcus Pelodan destacou o trabalho em parceria com outros órgãos governamentais na entrega de cestas básicas e no apoio logístico prestado durante a Operação Estiagem, realizada pelo Governo do Amazonas.

“A água tratada é essencial para prevenir doenças e garantir saúde pública, especialmente em momentos de crise como este. Quero parabenizar nossas equipes pelo esforço incansável em assegurar que a população dos municípios atendidos não ficasse sem água. Isso reforça nosso compromisso de transformar vidas por meio do saneamento”, afirmou Pelodan.

Além de agradecer aos colaboradores, Pelodan ressaltou as ações emergenciais executadas, como a ampliação de mangotes para pontos de captação mais profundos e o uso de novos produtos químicos para manter a qualidade da água.

O gerente de projetos e obras da Cosama, Renan Amaral, também destacou a importância das ações realizadas nos municípios. “Essa visita técnica é fundamental para avaliar de perto as necessidades e desafios das operações. Nosso compromisso é buscar soluções eficientes que assegurem o abastecimento de água de qualidade para a população, mesmo diante de adversidades como a seca”.

Respostas estratégicas à crise hídrica

Com base no Decreto nº 49.763/2024, que declarou situação de emergência no Amazonas devido à estiagem, a Cosama intensificou medidas para garantir o abastecimento e mitigar os impactos da seca.

Entre os destaques das ações está o município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus), a maior operação da Companhia na região. Para garantir a continuidade do tratamento de água, a Companhia otimizou o uso de produtos químicos, introduzindo um polímero não iônico. Essa iniciativa resultou em uma economia significativa de insumos, como o sulfato de alumínio e o hipoclorito de cálcio, reduzindo em aproximadamente 32% o consumo de sulfato de alumínio e prolongando a autonomia do estoque durante este período crítico.

Além disso, foi antecipada a entrega de 62 toneladas de sulfato de alumínio para a estação de tratamento de Tabatinga, assegurando a continuidade da operação, mesmo com as dificuldades logísticas impostas pela baixa navegabilidade dos rios. Para garantir a eficiência do tratamento, foram realizados testes laboratoriais e adequações técnicas nas estruturas das instalações, gerando uma economia mensal de, aproximadamente, R$ 18 mil.

De acordo com o gerente de projetos e obras, engenheiro civil, Renan Amaral, apesar dos desafios impostos pela estiagem, a qualidade da água distribuída aos municípios do Alto Solimões não foi comprometida. A Cosama mantém um rigoroso controle de qualidade, com testes de potabilidade realizados diariamente e ações contínuas de limpeza das Estações de Tratamento de Água (ETA), aprimorando os processos de captação e tratamento.

Em São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), outra ação crucial foi a dragagem do igarapé Ajaratuba, que aumentou a capacidade de armazenamento de água bruta, garantindo a captação e o tratamento. Intervenções técnicas e otimizações semelhantes foram implementadas em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus) e Atalaia do Norte (distante 1.138 quilômetros da capital), onde o uso de insumos químicos já alcançou níveis máximos de eficiência. Além disso, esses municípios receberam mangotes e cabos náuticos para as operações.

Qualidade da água garantida

Mesmo diante da severa seca, a Cosama manteve rigorosos padrões de controle de qualidade. Diariamente, são realizados testes de potabilidade e a limpeza das Estações de Tratamento de Água (ETA), garantindo que a água distribuída seja adequada para o consumo humano.

Essas ações reafirmam o compromisso da Cosama com a saúde pública, um pilar essencial da Companhia. “O saneamento é um serviço básico que impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas, e nosso trabalho é assegurar que a água chegue com qualidade e regularidade, independentemente dos desafios impostos pelo clima ou pela geografia”, destacou o agente da Cosama de Benjamin Constant, Cleuton Ximenes.

Com o planejamento para 2025 já em curso, a Cosama segue como protagonista na promoção do acesso à água de qualidade no Amazonas, priorizando a saúde, o bem-estar e a dignidade das populações mais vulneráveis.