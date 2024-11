Exporta Mais Brasil 2024: Manaus sedia rodada de negócios com foco na biodiversidade amazônica

Manaus será o centro de um evento estratégico para o mercado internacional de cosméticos nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, na sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT). A Rodada de Negócios de Cosméticos e seus Ingredientes, promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil), conectará empresas brasileiras a compradores internacionais de 11 países.





O evento faz parte do programa Exporta Mais Brasil, que busca contribuições para as exportações brasileiras com foco na sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento regional.

Intercâmbio de negócios

A rodada de negócios reunirá 13 compradores internacionais, representando países como Polônia, Portugal, Índia, China, Tailândia, África do Sul e Rússia, específicos para utilizarem a biodiversidade da Amazônia e os produtos inovadores derivados dela. “Estamos criando uma ponte estratégica entre empresas brasileiras e mercados globais, promovendo a Amazônia como um celeiro de ingredientes naturais sustentáveis para a indústria de cosméticos”, explica Essio Lanfredi, chefe do escritório da APEX Brasil para a Região Norte.

Além disso, 29 empresas brasileiras do setor de cosméticos participarão do evento, com destaque para aquelas que utilizam recursos da floresta amazônica de forma sustentável.

Um dos diferenciais do encontro será a programação particular para os compradores internacionais. Eles visitarão empresas locais, instalações de produção e áreas de coleta de ingredientes naturais, como óleos essenciais, manteigas vegetais e outros bioativos que compõem os cosméticos brasileiros.

O sucesso do evento conta com uma ampla rede de parceiros. Sebrae Amazonas, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Correios e INNATUS estão entre os apoiadores que ajudam na logística e na execução. Esse programa é direcionado especialmente para pequenos negócios, cooperativas e startups que desejam entrar no mercado internacional.

“Como coordenadora-geral do Programa PEIEX, da APEX Brasil no Amazonas, meu papel é garantir que todas as etapas do evento sejam conduzidas com excelência, alinhadas às diretrizes da APEX Brasil e às expectativas dos compradores internacionais”, afirma Olinda Marinho, coordenadora-geral do Programa PEIEX, da APEX Brasil no Amazonas.

A APEX Brasil também oferecerá uma infraestrutura robusta para facilitar os negócios e a interação entre os participantes, incluindo tradução simultânea, reuniões previamente agendadas com compradores internacionais, sessões preparatórias online e suporte especializado durante todo o evento.