Cozinha Comunitária Vila da Felicidade volta a funcionar no Mauazinho

Volta a funcionar a partir desta segunda-feira, 8/2, a Cozinha Comunitária Vila da Felicidade, localizada no bairro Mauazinho, zona Sul. A estrutura da Prefeitura de Manaus faz parte de um conjunto de seis cozinhas comunitárias e dois restaurantes populares administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A unidade está localizada na rua São Sebastião, comunidade Vila da Felicidade, e no local foram construídos dois banheiros, uma área para reaproveitamento de alimentos e uma sala de dispensa. O espaço também recebeu pintura interna e externa. Na Cozinha Comunitária Vila da Felicidade, serão servidas 200 refeições diariamente, de segunda à sexta-feira, no sistema de quentinhas, seguindo orientações sanitárias para evitar aglomerações e transmissão do novo coronavírus. O maior público atendido pela unidade são crianças.

“As cozinhas comunitárias desempenham um importante papel no dia a dia dessas pessoas. Com as dificuldades provocadas pela pandemia, muitas vezes, são essas refeições que garantem o mínimo da subsistência de muitas famílias. Como determinou o prefeito David Almeida, ampliamos nosso fornecimento de alimentação para além das cozinhas comunitárias e do restaurante popular. Temos levado alimento para os hospitais João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, para as pessoas que têm familiares internados, para as pessoas em situação de rua na praça dos Remédios e em diversos outros espaços públicos”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

A capital do Amazonas conta com dois restaurantes populares e seis cozinhas comunitárias. Com a situação de pandemia provocada pela Covid-19, esses equipamentos públicos municipais, para muitas pessoas, foram as alternativas para garantir uma alimentação saudável e balanceada. Em 2020, foram quase 220 mil refeições servidas nas cozinhas comunitárias da Semasc.