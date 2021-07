Criminosos arrombam cofre de posto de combustível no Aleixo

MANAUS – Na madrugada desta terça-feira, (20), funcionários de um posto de combustíveis viveram momentos de terror ao serem feitos reféns, em um assalto ocorrido por volta de 1h no Posto Ypiranga da avenida Cosme Ferreira, Zona Leste.

As vítimas contaram à polícia que nove homens chegaram ao local fortemente armados e as renderam. Os frentistas foram amarrados e feitos reféns sob miras de revólveres enquanto parte do grupo tentava arrombar o cofre do estabelecimento.

Após quase quatro horas de tentativa, eles conseguiram violar o equipamento e fugiram levando todo o dinheiro. O valor roubado não foi divulgado.