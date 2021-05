Critérios de vacinação contra Covid-19 é tema na Assembleia Ordinária do CMS

Os critérios de seleção dos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 foi um dos temas abordados na 5ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus), realizada na manhã desta quarta-feira, 26/5, no auditório do Complexo de Saúde Oeste, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz.

O tema foi apresentado pela diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, que mostrou na apresentação questões como os critérios para a escolha de grupos prioritários para a vacinação e as etapas do desenvolvimento da campanha.

A diretora explicou que os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 são definidos pelo Ministério da Saúde, a partir de critérios de nível de maior risco para a morbidade, que é o adoecimento, e para mortalidade pela Covid-19.

“São critérios comprovados por estudos e pesquisas já disponíveis. O ideal seria vacinar a população em geral, mas ainda não existe imunobiológico em quantidade suficiente disponível no país e por isso é necessário estabelecer as prioridades para proteger a população que tem maior risco de adoecer gravemente e morrer por Covid-19. Então, hoje a intenção da Prefeitura de Manaus é avançar o mais rápido possível na imunização dos grupos prioritários, que é a orientação do próprio Ministério da Saúde, para depois ampliar a vacinação”, afirmou Marinélia Ferreira, que também atua como conselheira municipal de saúde, representando o segmento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Até a manhã desta quarta-feira, segundo dados do Vacinômetro Covid-19 Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aplicou 647.715 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 383.610 em primeira dose e 264.105 em segunda dose, incluindo a imunização de grupos de idosos, trabalhadores de saúde, trabalhadores de educação, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, gestantes e puérperas com comorbidade e povos indígenas.