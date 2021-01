David Almeida acompanha ação de limpeza e sanitização na Ponta Negra

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou nesta terça-feira,12/1, à noite, uma ação integrada entre as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), de sanitização e limpeza do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

O serviço integra o pacote de medidas de prevenção anunciadas por ele, para combater o avanço da pandemia da Covid-19 na capital. Outros pontos da cidade recebem o mesmo serviço.

“Estamos trabalhando para fazer a limpeza, higienização e sanitização de espaços públicos de grande movimentação de pessoas, e assim levar à nossa população mais essa ação, no combate ao novo coronavírus”, informou Almeida.

Segundo David, o trabalho em conjunto que as secretarias municipais vêm realizando, para diminuir a incidência da propagação do novo coronavírus na capital é essencial. Na ocasião, ele fez um apelo para que a população respeite o isolamento social, nesse momento em que o município registra uma alta de mortes por Covid-19.

“Acredito que 90% das pessoas que frequentavam a Ponta Negra já deixaram de frequentar o espaço, mas ainda assim temos um número considerável de pessoas indo ao local. Nós pedimos que permaneçam em casa nesse momento tão difícil”, concluiu o prefeito.

A ação contou com cem servidores da limpeza pública, além de seis carros-pipa abastecidos com mais de 70 mil litros de água.

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, destacou que o serviço realizado pela Prefeitura de Manaus ajuda a evitar a circulação do novo coronavírus pela cidade, assim como para sensibilizar a população sobre a importância de manter os cuidados de prevenção.

“Isso vem sendo feito todas as noites. Já estivemos na feira da Compensa, na rua dona Vivi Marques (antiga rua do Comércio), d Parque 10. Essa é uma orientação do prefeito David, de higienizar os espaços públicos da cidade, mas a população também deve se conscientizar de evitar sair de casa sem necessidade”, disse Sabá Reis.