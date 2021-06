David Almeida anuncia recuperação imediata de espaços públicos atacados no final de semana

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta segunda-feira, 7/6, que todas as estruturas municipais depredadas durante os ataques realizados no último final de semana serão recuperadas no prazo de 48 horas, evitando, assim, um maior prejuízo para a população.

Nas primeiras horas desta segunda-feira, David Almeida vistoriou os danos causados durante os ataques realizados por membros de uma facção criminosa no Distrito de Obras Oeste, na Compensa; Unidade Básica de Saúde (UBS) O-10, no Nova Esperança, e na rotatória Umberto Calderaro, popularmente conhecida como “bola das Letras”.

“Vamos trabalhar para recuperar todos os espaços que foram depredados. O enfrentamento armado cabe ao Estado, à prefeitura cabe trabalhar para colocar os serviços à disposição da população. É isso que nós vamos fazer. Em todos os lugares onde a prefeitura teve as suas estruturas atacadas, vamos trabalhar para, no prazo limite de 48 horas, colocar à disposição da população”, enfatizou Almeida.

O chefe do Executivo municipal garantiu que equipes da Prefeitura de Manaus estão trabalhando para que, até as 12h desta segunda-feira, a coleta de lixo volte à normalidade.

Além disso, equipes da Secretaria Municipal da Saúde (Semsa) estão montando a logística para garantir que os postos de vacinação contra a Covid-19 funcionem normalmente no período da tarde, impedindo, assim, que a campanha de vacinação seja comprometida.

“Contamos com a colaboração da população, para que possamos identificar esses marginais. Não é aceitável esses ataques. Nem em guerra ambulâncias ou hospitais são atacadas. O Estado tem que agir com mão firme. A segurança armada é responsabilidade do Estado. A prefeitura também não ficará calada. Vamos continuar trabalhando e construiremos uma cidade melhor para a nossa população”, finalizou.