Governo mostra o tamanho do estrago ocorrido em Manaus

OCORRÊNCIAS EM MANAUS

Prisões: 16

Apreensões: 1

Incêndios

Veículos: 29

15 ônibus

3 carros (sendo dois que estavam no estacionamento da 13ª Cicom)

3 micro-ônibus

1 Van

2 carretas

1 viatura da PM

1 viatura da PC

1 retroescavadeira

2 tratores

Tentativa de incêndio a veículos no estacionamento da Semulsp

Incêndio em garagem de empresa de ônibus

Uma ambulância do Samu roubada e queimada

Comércio: 2

Via pública: 7

Edificação: 7 – Bancos – (Bradesco, Basa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander).

Ataque a prédios públicos: 8

PAC do Educandos

Terminal de ônibus de Petrópolis

Terminal de ônibus desativado na Cidade Nova

Bola das Letras

UBS no bairro Nova Esperança

Prédio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Junta Médica

Prédio da Associação de Moradores do bairro Aleixo

ÚLTIMA OCORRÊNCIA: Compensa, incêndio no carro de um policial militar, que depois foi para a residência.

OCORRÊNCIAS INTERIOR

Iranduba

Incêndio em três veículos

Incêndio na Caixa Econômica Federal

Parintins

Incêndio em um ônibus

Incêndio em viatura da PM

Careiro Castanho

Incêndio na Secretaria de Obras

Manacapuru

Incêndio no PAC

Carauari

Princípio de incêndio no Centro de Convivência da Família

Rio Preto da Eva

Um ônibus incendiado

Prisões Interior

Total: 13

Carauari: 10 presos;

Os indivíduos realizaram pichação e vandalismo na Ponte do Mercadinho, no bairro Samuel Amaral e um carro foi incendiado no mesmo bairro. Atearam fogo e depredaram objetos no Centro de Convivência da Família, no bairro Morumbi. E um início de incêndio em um ônibus foi detectado no bairro de Fátima.

Rio Preto da Eva: 3 presos.

Os indivíduos foram presos no momento em que soltavam fogos de artifício pela cidade. Um ônibus foi incendiado.

Departamento de Polícia Metropolitana (DPM)

Zona Oeste, Zona Leste e Zona Sul

Abordagens

Pessoas: 140

Carros: 80

Motocicletas: 93