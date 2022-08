David Almeida anuncia reforma da feira municipal Padre Rogério Ruvoletto

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na manhã desta sexta-feira, 19/8, a ordem de serviço para a revitalização da feira municipal Padre Rogério Ruvoletto, na rua Samambaia, bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. As obras integram o convênio firmado com o governo do Estado, que destinou aproximadamente R$ 25 milhões para a reforma de 32 espaços, e visa transformar a infraestrutura de feiras e mercados da capital amazonense em referência para o Brasil.

“Ao final dessas reformas, Manaus também vai ser a melhor estrutura de feiras e mercados do Brasil. A cada semana, avançamos com o trabalho da prefeitura, nessa parceria com o governo do Estado, para deixar essas estruturas de uma forma aprazível e agradável, para que possamos dar maior conforto a quem consome e a quem está comercializando seus produtos. É importante lembrar que não vamos fechar as feiras, muitos feirantes precisam do trabalho, vamos isolar uma parte, concluir essa parte, para que eles não sejam prejudicados. Portanto, estamos esperançosos que, em três a quatro meses, nós possamos entregar essa feira totalmente reformada”, destacou Almeida.

Durante o discurso, o prefeito reforçou o compromisso com o empreendedorismo e lembrou que, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), os feirantes serão contemplados com a troca total dos equipamentos das feiras.

“Eu trago essa novidade, nós vamos reformar todas as feiras, mas eu também preciso investir no empreendedor que está dentro da feira, o feirante que estiver com a geladeira, com o freezer, com o cortador de carne antigo, vamos trocar tudo, tudo o que os feirantes precisarem nós vamos trocar. Precisamos melhorar a infraestrutura da feira e a condição de trabalho do feirante, nesse trabalho que tem modificado a história da nossa cidade”, completou David.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), serão investidos mais de R$ 300 mil em serviços e melhorias do local, que irá gerar 93 empregos diretos e mais de 2.500 indiretos.

Para o titular da Semacc, Wanderson Costa, é fundamental que a Prefeitura de Manaus tenha um olhar diferenciado para os permissionários das feiras e mercados. “É dessa forma que nós trabalhamos, trazendo dignidade para as pessoas que merecem, nas feiras e mercados da cidade de Manaus. Esse convênio traz consigo a marca de um novo amanhã, uma nova esperança que adentra as portas do Santa Etelvina. Há mais de 8 anos, essa feira sofre com vários problemas e, agora, esses feirantes terão dignidade”, enfatizou o secretário.

O local será contemplado com a troca de toda a estrutura metálica, cobertura, revestimento, piso, instalações elétricas, drenagem, pintura interna e externa, entre outros serviços. As obras de requalificação das feiras e mercados começam a transformar a realidade de muitos permissionários, que têm os tradicionais espaços públicos como principal fonte de renda.

“Nossa feira estava muito carente e temos muito a agradecer ao nosso prefeito, principalmente no tempo de pandemia, que foi tão difícil para nós. Pela primeira vez, a feira estava sendo lavada, sanitizada e, dessa vez, será reformada. Então, é um momento de alegria para nós feirantes, que temos esse espaço como nossa principal fonte de renda”, agradeceu a feirante Alexandra Valéria Cunha.

Homenagem

A feira foi criada em 1998 e era conhecida como “feira do Santa Etelvina”. Em 2014, passou a se chamar feira municipal Padre Rogério Ruvoletto, em homenagem ao padre italiano de 52 anos, que pertencia à área missionária Imaculado Coração de Maria, da Arquidiocese de Manaus, e que atuava no bairro Santa Etelvina, onde morreu em 2009.