David Almeida convoca população para se vacinar contra a Covid-19

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou na manhã desta sexta-feira, 21/5, a vacinação contra a Covid-19 no posto do Sesi Clube do Trabalhador, no bairro São José I, zona Leste, onde parabenizou os vacinados e convocou a população dos grupos prioritários (Educação, Saúde, pessoas idosas e com comorbidades) para ir se imunizar contra o novo coronavírus, com o objetivo de combater a doença, que já atingiu 174.593 pessoas na capital e vitimou 8.941 até o dia 20 de maio, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

“A prefeitura está fazendo a parte dela de imunizar a população, conforme o Ministério da Saúde vai disponibilizando as doses de vacina, portanto chamo aqui os profissionais da Educação, da Saúde, idosos e pessoas com comorbidades. Nós temos vacina para todos vocês, e eu faço um apelo para que quem está na faixa etária e nos grupos prioritários já contemplados, compareça aos postos de vacinação para tomar a primeira e a segunda doses, seguindo as recomendações da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde)”, afirmou o prefeito.

Por meio do “Vacinômetro”, a Prefeitura de Manaus atualiza diariamente as informações sobre a vacinação, tendo alcançado na última quinta-feira, 20/5, a marca das 600 mil doses aplicadas.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 está acontecendo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para a primeira dose em trabalhadores da Educação (de maneira escalonada, municipal, estadual e federal), da Saúde, e ainda, pessoas com deficiência permanente (PcD) de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades. A segunda dose, está disponível para idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da Saúde e pessoas com comorbidades.

Postos de vacinação

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova

Supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, 5.890 – bairro Novo Israel

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222 – bairro Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos – bairro Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro – bairro Alvorada