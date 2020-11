David Almeida diz ser um candidato a prefeito independente

O candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) utilizou as redes sociais para comentar o debate ocorrido na última sexta-feira (6) com demais candidatos. No vídeo, publicado nesse sábado (7), o prefeiturável diz não receber patrocínio de ninguém em sua campanha eleitoral.

“Não sou bancado nem patrocinado por ninguém. Além disso, não respondo a nenhum processo e minhas contas são todas aprovadas”, afirmou.

O candidato também afirma ter as melhoras propostas da cidade, principalmente em um momento crítico de pandemia.