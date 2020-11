David Almeida é o novo prefeito de Manaus no período 2021/2024

Analistas políticos são unânimes em afirmar que os acontecimentos dos quatro últimos dias, com a morte da mãe do candidato David Almeida de coronavírus e, a bateria de ataques, Fake News, nas redes sociais com ataques de ambas as partes, pode ter sido decisivo para o resultado das eleições.

Amazonino Mendes liderou todo o primeiro turno até a entrada do senador Eduardo Braga (MSB) na campanha. A antipatia do senador diante do eleitorado, pode ter sido o erro do marketing de campanha do grupo de Amazonino.

David Almeida vence com a missão de resolver problemas crônicos como o da mobilidade urbana e transportes públicos além de graves problemas de moradia e distribuição de renda em meio à pandemia do coronavírus.

“O encerramento do pleito marca uma vitória da Justiça Eleitoral. Realizamos a eleição em meio à maior pandemia do século e respeitamos todas as medidas sanitárias de combate ao coronavírus. A população manauara foi exemplar durante o segundo turno. A Justiça Eleitoral cumpriu o papel de garantir a segurança do cidadão”, afirmou o presidente do TRE-AM.

O índice de abstenção foi alto, com 22%. A chuva pode ter influenciado no resultado, além da pandemia do coronavírus.

Outras informações, mais tarde.