Dupla suspeita de compra de votos é conduzida pela Polícia Militar

Dois homens, um de 42 e um idoso de 69 anos, foram conduzidos à sede da Polícia Federal, no início da tarde deste domingo (29/11), suspeitos de crime eleitoral. A dupla foi detida por policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na Rua Manoel Mathias, no bairro Colônia Antônio Aleixo, com R$ 5,6 mil.

Após denúncia, os militares chegaram ao local por volta das 12h40 e avistaram um veículo Hyundai Hb20, preto, onde estavam os dois suspeitos. Um deles, que é advogado, estava com a quantia de R$ 2 mil em um dos bolsos, além de R$ 3,6 mil em uma bolsa.

Uma equipe da Polícia Federal passava próximo ao local no momento da abordagem. Os dois homens foram conduzidos à Superintendência da PF, no Dom Pedro, zona centro-oeste, para os procedimentos legais. A PF informou, em coletiva de imprensa, que encaminhará a ocorrência ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para avaliação de posterior abertura de inquérito policial.