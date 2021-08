David Almeida entrega segunda creche revitalizada no bairro São Francisco

Para dar sequência ao pacote de obras que contempla mais de 80 unidades de ensino, desde creches, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas de ensino fundamental, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta sexta-feira, 6/8, a creche municipal Professora Luzenir Farias Lopes, localizada no bairro São Francisco, zona Sul, totalmente revitalizada. A previsão é de que outras seis sejam entregues até o final de 2021.

A instituição atende 175 crianças matriculadas no maternal 1, 2 e 3, na faixa etária de 1 a 3 anos. De acordo com o chefe do Executivo municipal, a revitalização trará uma maior segurança e conforto para os alunos.

“Estamos reformando, melhorando as estruturas de 86 espaços educacionais na cidade de Manaus, sendo que 46 são na zona rural. Essa é a segunda creche nessa semana que nós estamos entregando revitalizada, reformada, ampliada para a comunidade. Eu já autorizei a construção de mais seis creches na nossa cidade, com a previsão de entregarmos até o final deste ano”, enfatizou Almeida.

A creche municipal Professora Luzenir Farias Lopes, inaugurada há cinco anos, estava com espaços inabitáveis, com problemas na parte hidráulica e com a infraestrutura comprometida. Um dos principais problemas era o abastecimento de água, que foi resolvido com a revitalização da caixa d’água e instalação de uma cisterna nova.

“Nós queremos melhorar as nossas estruturas educacionais para que possamos dar às nossas educadoras e às crianças uma melhor condição de aprendizado”, disse o prefeito.

Titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino agradeceu a atenção que o prefeito David Almeida tem dado à educação da cidade e ressaltou a importância dessa valorização para a criação de uma geração mais capacitada.

“Quero agradecer o apoio que o prefeito tem dado. Parabéns e obrigado por esse belo trabalho, que me inspira a fazer ainda mais do jeito que a gente sabe fazer. É uma sintonia grande que muitas vezes não precisa nem conversar para gente fazer o que precisa ser feito, porque o nosso objetivo é uma Manaus melhor, o nosso povo feliz. É isso que nós queremos e nós temos feito isso”, ressaltou Avelino.