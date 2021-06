David Almeida faz apelo à população para que não deixe de tomar a 2ª dose da vacina

Durante visita ao posto de vacinação contra a Covid-19 instalado no Clube do Trabalhador (Sesi), localizado no bairro Coroado, zona Leste, realizada nesta sexta-feira, 4/6, o prefeito de Manaus, David Almeida, fez um apelo para que a população não deixe de tomar a segunda dose da vacina, para garantir a imunização completa contra o novo coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mais de 32 mil pessoas deixaram de receber a segunda dose do imunizante, na data agendada.

“Ontem, 3/6, foram vacinadas 15.200 pessoas nos nossos postos de vacinação. Agora, faço um apelo a você, que recebeu a primeira dose, para que volte aos nossos pontos de vacinação para finalizar o seu esquema de imunização. É um apelo que a Prefeitura de Manaus faz a todos aqueles que ainda não retornaram para a segunda dose. Você que tem um parente, um amigo, um familiar, traga-o até um dos nossos pontos de vacinação, para que possamos imunizar em breve toda a população”, enfatizou o prefeito.

Pessoas com 55 anos

Nesta sexta-feira, 4/6, as equipes da Semsa estão realizando a primeira aplicação do imunizante nas pessoas com 55 anos de idade, sem comorbidades, nos pontos estratégicos mantidos para a campanha contra a Covid-19, com uma estrutura de 150 postos operados por 722 triadores e vacinadores.

O trabalho nos pontos de vacinação contou com o apoio do Exército e da Marinha, que vêm auxiliando a Semsa desde a abertura da campanha.

Cadastramento

Para ser vacinado, o usuário deve fazer o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), escolhendo a opção “Cadastro do Cidadão”. O sistema fará o agendamento, informando dia, hora e local onde a pessoa será vacinada. O mesmo acontece para o recebimento da segunda dose. Para ter acesso aos dados de agendamento, basta acessar o botão “Consultar 1ª dose” ou “Consultar 2ª dose”.

Os documentos obrigatórios para garantir a vacina são documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), que demonstre que o usuário é morador de Manaus. A secretária destaca que a cópia do comprovante de residência é indispensável, uma vez que será retida para controle.

Outros públicos

Além de avançar na vacinação da população geral, a Semsa começa a vacinar neste sábado, 5/6, os trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros (motoristas, cobradores e administradores de linha) e os caminhoneiros. Eles também serão atendidos nos seis postos de vacinação.

Na segunda-feira, 7/6, será a vez dos funcionários e da população do Sistema de Privação de Liberdade, que serão vacinados nas próprias unidades do sistema.