População de Anori quer melhorias para internet e situação do lixão

A situação do lixão, a precariedade na internet e melhorias na cultura são pautas para a população de Anori (a 200 quilômetros de Manaus). De acordo com moradores, o lixão e as queimadas ilegais próximas à estrada e ao aeroporto da cidade ocasionam riscos para a aviação pela proliferação de aves e pela fumaça provocada pelos incêndios.

A precariedade do serviço de internet dificulta a comunicação dos anorienses, além de prejudicar diretamente a educação da população. Como exemplo de ações culturais em Anori há o evento que reúne competições de esportes radicais, promovendo para o município uma rotatividade econômica e lazer para a população, com melhoria da qualidade de vida física e mental.

Representantes do município já entraram em contato com o Ministério Público do Amazonas (MPAM) para melhoria dos problemas.