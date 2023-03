David Almeida ‘fraco nas eleições de 2024’ pode ser apenas delírio da oposição

Quem pensa que o prefeito David Almeida (Avante) não terá apoio, base política, horário de TV e fundo partidário nas próximas eleições, pode ter certeza que vai enfrentar pedreira pela frente, nas eleições municipais 2024.

Os últimos acenos, com verbas sendo destinadas para a educação, saúde, saneamento básico, dão uma dimensão do apoio que o prefeito de Manaus terá do governo federal nos próximos anos.

Isso sem contar com as declarações de que a distância entre os campos adversários, direita e esquerda, quase instransponível no governo passado, quase não existem mais entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito David Almeida.

Em Brasília semana passada, Lula disse ao prefeito que, o que importa, é o bem da população de Manaus e David retribuiu dizendo que nunca havia tido uma recepção tão boa do governo como na visita que fez ao presidente, ministérios e alto escalão do governo.

Avalia-se ainda, o aparecimento de David Almeida ao lado do presidente municipal do PT/Manaus, Valdemir Santana, que neste mês de março esteve por duas vezes no Planalto, para resolver questões políticas partidária e de cargos, no Amazonas.

Portanto, a análise sobre composição e apoio, largamente distribuída nas redes sociais, e colocando David Almeida fora do páreo para a prefeitura de Manaus e posteriormente, para o governo do Estado, deve ser repensada. (ver vídeo).

David pode vir mais forte que nas eleições de 2019. O Avante pode até não existir mais nesta conta e os adversários de direita, continuarem lá, no lugar deles, como expectadores. O embate ainda nem começou, mas a oposição, certamente, está delirando.

Veja avaliação:

Ou seja, David Almeida pode estar mais acordado do que nunca.