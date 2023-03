“Vovó fitness”: senhora de 102 anos dá aulas de ginástica em casa para idosos

Aos 102 anos, a americana Jean Bailey tem mais energia do que muita gente com menos de metade da sua idade.

Em 2020, quando a pandemia da Covid-19 começou, a centenária decidiu instituir uma novidade no residencial em que mora no estado do Nebraska, nos Estados Unidos: aulas de ginástica para seus vizinhos.

Em entrevista ao programa de TV “Good Morning America”, ela explicou que começou com as sessões porque ninguém podia sair de casa: “Como tínhamos que ficar fechados, cada um ficava no seu andar e os exercícios acabaram virando um hábito”.

Na conversa, Bailey explicou que é instrutora “fitness” há pelo menos 15 anos e que entende as limitações e restrições de cada um, inclusive as próprias. No entanto, ela incentiva os colegas a seguirem o próprio ritmo e a moverem-se de alguma forma.

Rotina de exercícios

As aulas acontecem quatro vezes por semana e pelo menos 12 residentes têm presença confirmada. Segundo a idosa, as sessões incluem movimentos circulares dos pés e dos braços, por exemplo.

Como prioriza o movimento de todo o corpo ao invés de exercícios isolados, ela segue uma rotina que tem início pela parte superior: “Começamos com o queixo no peito, depois fazemos círculos com a cabeça e passamos para os braços, pernas e costas”, explicou Bailey.

Para quem ainda consegue andar, ela recomenda focar nos joelhos e na cintura: “É muito importante continuar movendo essas partes”.

O diretor de Operações do residencial em que Bailey mora, Sean Tran, contou ao programa de TV que a idosa participa de praticamente todas as atividades do lar desde que entrou lá, por vontande própria, há 14 anos.

Como prioriza o movimento de todo o corpo ao invés de exercícios isolados, ela segue uma rotina que tem início pela parte superior: “Começamos com o queixo no peito, depois fazemos círculos com a cabeça e passamos para os braços, pernas e costas”, explicou Bailey.

Para quem ainda consegue andar, ela recomenda focar nos joelhos e na cintura: “É muito importante continuar movendo essas partes”.

O diretor de Operações do residencial em que Bailey mora, Sean Tran, contou ao programa de TV que a idosa participa de praticamente todas as atividades do lar desde que entrou lá, por vontande própria, há 14 anos.

“Todo mundo sabe quem ela é, e querem passar tempo com ela. Ela é muito divertida”, revelou Tran.

Ao final das aulas, um toque especial de Bailey fecha a sessão com chave de ouro – sempre há uma frase motivacional para os seus vizinhos. A última, segundo o “Good Morning America”, foi: “O único jeito de multiplicar a felicidade, é compartilhando-a com os outros”.

Fonte: CNN Brasil